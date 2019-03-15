Трансляция пресс-конференции на тему "Объединение наших здоровых сил оппозиции - в интересах избирателей всей страны"

В пятницу, 15 марта, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция общественной инициативы #Команда_Порошенко на тему "Энергетическая независимость Украины как основа национальной безопасности". Участники: президент Молодежного центра Атлантического совета Украины Оксана Григорьева, общественные деятели Федор Губенков и Руслан Синегуб (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (067) 277-20-60.