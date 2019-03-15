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15:01 15.03.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Выборы президента Украины: за кого готовы отдать свой голос украинцы 31 марта"

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В пятницу, 15 марта, в 15.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на "Выборы президента Украины: за кого готовы отдать свой голос украинцы 31 марта". Участники: координатор исследовательских проектов "Украинского социологического портала Артем Горбенко, политический консультант Николай Спиридонов, политолог Виктор Савинов (ул. Рейтарская, 8/5А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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