Трансляция пресс-конференции на тему "Выборы президента Украины: за кого готовы отдать свой голос украинцы 31 марта"

В пятницу, 15 марта, в 15.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на "Выборы президента Украины: за кого готовы отдать свой голос украинцы 31 марта". Участники: координатор исследовательских проектов "Украинского социологического портала Артем Горбенко, политический консультант Николай Спиридонов, политолог Виктор Савинов (ул. Рейтарская, 8/5А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.