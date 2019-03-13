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12:00 13.03.2019

Трансляция пресс-конференции пресс-конференции по поводу возобновления работы ПАО "Одесский припортовый завод"

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В среду, 13 марта, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференции по поводу возобновления работы ПАО "Одесский припортовый завод" о сложностях пуска производства и препятствии со стороны ПАО "Укртрансгаз". Участники директор ООО "Энергетический Эквивалент" Валентина Ретивова, исполняющий обязанности. председателя правления ПАО "Одесский припортовый завод" Сергей Назаренко, юридические консультанты компании (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (050) 533-49-28.

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