Трансляция пресс-конференции на тему "Риски дестабилизации ситуации в Украине накануне президентских выборов"

В среду, 13 марта, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется дискуссия на тему "Риски дестабилизации ситуации в Украине накануне президентских выборов". Участники: руководитель политических программ ОО "Украинский Центр общественного развития" Игорь Рейтерович, эксперт ОО "Украинский Центр общественного развития" Юрий Подорожний, адвокат Юрий Григоренко. К участию в обсуждении приглашены представители правоохранительных органов, политики, общественные активисты, правозащитники и политологи (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (068) 166-86-59.