Видео

13:30 13.03.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Риски дестабилизации ситуации в Украине накануне президентских выборов"

1 мин читать

В среду, 13 марта, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется дискуссия на тему "Риски дестабилизации ситуации в Украине накануне президентских выборов". Участники: руководитель политических программ ОО "Украинский Центр общественного развития" Игорь Рейтерович, эксперт ОО "Украинский Центр общественного развития" Юрий Подорожний, адвокат Юрий Григоренко. К участию в обсуждении приглашены представители правоохранительных органов, политики, общественные активисты, правозащитники и политологи (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (068) 166-86-59.

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Отойди от меня, нечисть!": Парубий - Новинскому во время голосования "церковного" законопроекта

В Раде подрались нардепы Шуфрич и Береза

МВД Украины получило доступ к видео провокации -тарана российского пограничного корабля - Аваков

Видео: с автоматами бегали по второму этажу, открывали все кабинеты и убивали всех, кого могли найти - директор керченского колледжа

В сети появилось видео пожара на АЗС под Киевом

ПОСЛЕДНЕЕ

Трансляция пресс-конференции пресс-конференции по поводу возобновления работы ПАО "Одесский припортовый завод"

Трансляция пресс-конференции руководства партии "Национальный корпус" и ОО "Национальные дружины"

30й фестиваль Международных спортивных танцев «Парад надежд» украсит Киев на праздники

Трансляция пресс-конференции на тему "Объединение наших здоровых сил оппозиции - в интересах избирателей всей страны"

Трансляция пресс-конференции на тему "Объединение наших здоровых сил оппозиции - в интересах избирателей всей страны"

Трансляция пресс-конференции на тему "5 лет реформ: общественность или политики?"

Трансляция пресс-конференции на тему "Подкуп избирателей в пользу кандидата в президенты Ю.Тимошенко"

Трансляция пресс-конференции об основных тенденциях развития экономики в Украине и IT-сектора

Трансляция пресс-конференции на тему "Легализация социальных услуг центров реабилитации"

Трансляция пресс-конференции на тему "Финальная фаза президентских выборов: резкое обострение и риски демократическому волеизъявлению"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА