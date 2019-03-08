30й фестиваль Международных спортивных танцев «Парад надежд» украсит Киев на праздники

9-10 марта, в Киеве (выставочный центр «АККО Интернешнл», Проспект Победы 40-Б) Школа танцев Федорчук, Асоциация спортивных танцев Украины при поддержке Группы компаний «ФОКСТРОТ» проведут юбилейный, 30-ый Международжный турнир спортивних танцев «Парад надежд».

Будет разыграно 300 медалей среди 6-ти возрастных категорий, на паркет выйдут тысячи спортсменов-танцоров в категориях от «Кидс Дебют» (дети 4-5лет) до «Сеньйоров». Изюминка соревнований – показательные выступления призеров Европы и чемпионов Италии - Эммануеля Солди и Элизы Насато.

Состав судей будут представлять лучшие спортсмены Украины, Европы и мира: Снеголь Вуд (Англия), Джонатан Вилкинс (США), Лука Тонелло (Италия), Алекс Иванец (Англия), Дирк Бастерт (Германия), Иван Крылов (Россия), Эммануэле Солди (Италия), Элиза Насато (Италия), Никола Нордин (Англия) и Нунсио Мариано (Италия).

Во время вечернего отделения 9-го марта с «Партнерским венским вальсом» вне конкурса выступят давние и новые друзьями фестиваля: сотрудники ГК «Фокстрот», ТМ «Секунда», Интерфакс – Украина, «Дзеркало тижня-Україна», ИА УНИАН, Первого туристического центра.

Генеральный партнер фестиваля - Группа компаний «ФОКСТРОТ» и ее руководитель, генеральный директор Геннадий Выходцев. Именно он подготовил к турниру уже 17-ый за историю сотрудничества ГКФ с «Парадом надій» «Кубок Фокстрота» за лучшее исполнение одноименного танца.

«Приходите на «Парад надій» 9 и 10марта, - обратился ко всем поклонникам танца Геннадий Выходцев. - Турнир задаст нам весенний ритм жизни - то ли любимого нами фокстрота, то ли любимого Валентиной Федорчук пасадобля, то ли весеннего вальса-2019».

Все зарегистрированные на турнире «Парад надежд» спортсмены получат на старте подарки от партнера – ТМ «Сандора» и «Сандорик». Самых юных ждут подарки от партнера ТМ «Гулівер Країна», более взрослых спортсменов – благодарность от ТМ «Секунда» и «Oriflame». У всех учасников и гостей турнира 9 марта будет возможность выиграть путешествие в Европу от туристического агентства «Перший туристичний центр» (достаточно следовать условиям конкурса).

Генеральный новостной партнер – информационное агентство «Интерфакс – Украина». Детали события по ссылке- https://flymark.com.ua/Competition/Details/1540\

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