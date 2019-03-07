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10:00 07.03.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "5 лет реформ: общественность или политики?"

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В четверг, 7 марта, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "5 лет реформ: общественность или политики?". Участники: народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко; сопредседатель Совета РПР, директор Центра демократии и верховенства права Тарас Шевченко; председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович; член совета РПР, председатель ОО "Детектор медиа" Наталья Лигачева (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. тел. (095) 153-25-42, yarineyy@gmail.com (руководитель коммуникационного направления РПР Ярина Бусол).

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