Трансляция пресс-конференции на тему "5 лет реформ: общественность или политики?"

В четверг, 7 марта, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "5 лет реформ: общественность или политики?". Участники: народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко; сопредседатель Совета РПР, директор Центра демократии и верховенства права Тарас Шевченко; председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович; член совета РПР, председатель ОО "Детектор медиа" Наталья Лигачева (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. тел. (095) 153-25-42, yarineyy@gmail.com (руководитель коммуникационного направления РПР Ярина Бусол).