Трансляция пресс-конференции на тему "Подкуп избирателей в пользу кандидата в президенты Ю.Тимошенко"

В среду, 6 марта, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Подкуп избирателей в пользу кандидата в президенты Ю.Тимошенко"о нарушениях избирательного законодательства и фактов подкупа избирателей, которые были обнаружены в ходе мониторингового проекта "Стоп политической коррупции". Участники: правозащитник, представитель общественной организации "Стоп коррупции" Игоря Бондарчука, глава общественной организации "Стоп нелегал" Денис Шинкаренко представитель общественной организации "Антикоррупционное движение Одещини" Вероника Коржова (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов обязательна по тел. (044) 578-00-04.