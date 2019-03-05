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14:30 05.03.2019

Трансляция пресс-конференции об основных тенденциях развития экономики в Украине и IT-сектора

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Во вторник, 5 марта, в 15.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция об основных тенденциях развития экономики в Украине в целом и IT-сектора в частности, организованная общественной инициативой #Команда_Порошенко. Участники: президент Молодежного центра Атлантического Совета Украины Оксана Григорьева, кандидат в депутаты Киевского городского совета Тарас Панчий (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (067) 277-20-60.

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