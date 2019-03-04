Трансляция пресс-конференции на тему "Легализация социальных услуг центров реабилитации"

В понедельник, 4 марта, в 11.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Легализация социальных услуг центров реабилитации". Участники: народный депутат Украины Антон Геращенко; доктор медицинских наук государственного учреждения "Научно-исследовательский институт психиатрии Министерства здравоохранения Украины" Ирина Пинчук; президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман. Ожидается участие представителя от Министерства социальной политики (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.