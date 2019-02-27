Трансляция пресс-конференции на тему "Кто стоит за поджогом автомобиля журналиста и кто контролирует работу военной прокуратуры"

В среду, 27 февраля, в 15.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Кто стоит за поджогом автомобиля журналиста и кто контролирует работу военной прокуратуры" в связи с поджогом автомобиля украинского журналиста В.Крутчака в ночь с 21 на 22 февраля. Участники: журналист Василий Крутчак, адвокаты Николай Ореховский, Виталий Коломиец и Инна Бутенко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.