Трансляция пресс-конференции на тему "Допустимо ли работать на врага? Адвокатура Украины и адвокатуры ДНР/ЛНР - знак равенства?

В четверг, 28 февраля, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнётся пресс-конференция на тему "Допустимо ли работать на врага? Адвокатура Украины и адвокатуры ДНР/ЛНР - знак равенства?". Участники: адвокат, партнер ЮК "Правовой Альянс" Илья Костин; адвокат, партнер ЮК "Правовой Альянс", участник АТО и один из основателей благотворительного фонда помощи защитникам Отечества и их семьям "Коло" Алексей Бежевец; адвокат, управляющий адвокатского бюро "Тытыкало и партнеры", заслуженный юрист Украины Роман Тытыкало; врач, осужденная "военным трибуналом ДНР" за помощь украинской армии, Ольга Политова; электромонтер, жительница Донецка, осужденная "судом ДНР" на 17 лет заключения за шпионаж в пользу "иностранного враждебного государства" Валентина Бучок (ул. Рейтарская, 8/5-А). Предварительная аккредитация журналистов обязательна по тел. (050) 445 3418 (Юлия Петрушенко).