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13:30 27.02.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Электоральные ориентации населения Украины: февраль 2019 года"

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В среду, 27 февраля, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Электоральные ориентации населения Украины: февраль 2019 года" по результатам исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко с 16 по 23 февраля 2017 года, опрошено 2045 респондентов. Участники: директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук, директор социологической компании Seetarget, доцент факультета социологии Киевского национального университета им. Т.Шевченко Алексей Боровский, политический эксперт, руководитель аналитической группы "Реальная политика" Александр Антонюк, политический эксперт Игорь Душин (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительна информация по тел. (068) 124-6970, dmitruk_d@ukr.net.

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