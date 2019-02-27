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10:30 27.02.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Медицинская реформа в гемодиализе нужна ещё вчера"

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В среду, 27 февраля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция общественной организации лиц с инвалидностью "Надежда на жизнь" на тему "Медицинская реформа в гемодиализе нужна ещё вчера" о конкретных фактах нанесения вреда здоровью пациентов как следствие коррупционных действий чиновников от медицины. Участники: заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина, народный депутат Украины (Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения) Константин Ярынич; заместитель председателя общественной организации лиц с инвалидностью "Надежда на жизнь" Сергей Макаренко; независимый эксперт по вопросам государственных закупок Андрей Ходаковский (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (050) 974-78-41, (097) 671-01-84 (Сергей Макаренко).

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