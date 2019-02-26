Трансляция пресс-конференции на тему "Студенты и активисты объединились в инициативу против подкупа на выборах"

Во вторник, 26 февраля, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнётся пресс-конференция в связи с началом информационной кампании по борьбе против покупки и продажи голосов молодежи во время выборной агитации на тему "Студенты и активисты объединились в инициативу против подкупа на выборах". Участники: президент Украинской Ассоциации студентов Лидия Фесенко; от "Движения Честно" - Юлия Решитько; председатель студенческого парламента философского факультета Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко Людмила Черкасс; председатель Студенческой коллегии Национальной академии наук Украины "Киево-Могилянская Академия" Тимофей Скиба; инициатор молодежной кампании "Твой голос" Александр Санченко; юрист проекта "Тисни" Bihus.info" Елизавета Середина (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (095) 681-45-03, Irina.yia@gmail.com (Ирина Ященко).