Трансляция "круглого стола" на тему "Состояние экологии столичного округа" об утилизации медицинских и ветеринарных отходов, влиянии утилизации на качество жизни жителей Киева и Киевской области

В четверг, 21 февраля, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Состояние экологии столичного округа" об утилизации медицинских и ветеринарных отходов, влиянии утилизации на качество жизни жителей Киева и Киевской области, а также оценки влияния на окружающую среду при разработке детальных планов территории. Участники: начальник Государственной экологической инспекции столичного округа Юрий Сергиенко, начальник управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации Андрей Мальованый; депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко; депутат Киевского городского совета, председатель постоянной комиссии Киевcкого городского совета по вопросам экологической политики Константин Яловой (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов по электронной почте sergii.zadvornyi@gmail.com, тел. (097) 555-10-57.