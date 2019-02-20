Трансляция пресс-конференции тему "Общественность за осознанный выбор президента Украины"

В среду, 20 февраля, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется совместная пресс-конференция общественной инициативы Избирательная Рада UA и Реанимационного Пакета Реформ на тему "Общественность за осознанный выбор президента Украины". Участники: эксперт в области права, председатель правления Центра политико-правовых реформ, преподаватель Национального университета "Киево-Могилянская академия" Игорь Колиушко; доктор философских наук, руководитель отдела в Институте философии НАН Украины Евгений Быстрицкий; председатель правления ВОО "Гражданская сеть "ОПОРА" Ольга Айвазовская; член правления Центра политико-правовых реформ, сопредседатель Совета Реанимационного Пакета Реформ Юлия Кириченко (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (098) 053-60-13, shulimovstas@gmail.com (менеджер Школы политической аналитики НаУКМА Станислав Шулимов), тел. (067) 722-09-61, dan23477780@gmail.com (менеджер Школы политической аналитики НаУКМА Данил Метельский), тел. (095) 153-25-42, yarineyy@gmail.com (руководитель коммуникационного направления РПР Ярина Бусол).