Трансляция пресс-конференции на тему "Роль полиции в избирательном процессе: влиять или обеспечивать порядок?"

В среду, 20 февраля, в 13.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Роль полиции в избирательном процессе: влиять или обеспечивать порядок?". Участники: руководитель политических программ ОО "Украинский Центр общественного развития" Игорь Рейтерович и консультант по избирательному праву Андрей Романчук (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (068) 166-86-59, (050) 782-17-27