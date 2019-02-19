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12:00 19.02.2019

Трансляция пресс-конференции общественной инициативы #Команда_Порошенко о конституционном закреплении курса Украины на членство в ЕС и НАТО

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Во вторник, 19 февраля, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина"  начнется пресс-конференция о конституционном закреплении курса Украины на членство в ЕС и НАТО, организованная общественной инициативой #Команда_Порошенко. Участники: председатель ОО "Вiльнi крила" Дарья Карнаух; президент международного благотворительного объединения "Ассоциация чемпионов Украины, Европы, Мира и Олимпийских игр" Юрий Чиж; президент Молодежного центра Атлантического Совета Украины Оксана Григорьева (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (067) 277-20-60.  

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