Трансляция пресс-конференции на тему "Сколько средств направляется на установку бесплатных счетчиков газа?"

Во вторник, 19 февраля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Сколько средств направляется на установку бесплатных счетчиков газа? Сколько денег нужно, чтобы обеспечить всех потребителей газа индивидуальными средствами учета?". Участники: глава Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов, глава правления ПАО "Харьковгаз" Дмитрий Новицкий, глава правления "Кременчуггаз" Богдан Оксененко, заместитель главы правления ПАО "Херсонгаз" Виталий Голубев, финансовый директор ПАО "Винницагаз" Сергей Кибитлевский, главный инженер ПАО "Криворожгаз" Марина Терентьева (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (067)-943-79-01.