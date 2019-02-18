Трансляция пресс-конференции руководителя Фонда "Украинская политика" Константина Бондаренко на тему "Основные тенденции президентской кампании в Украине".

В понедельник, 18 февраля, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция руководителя Фонда "Украинская политика" Константина Бондаренко на тему "Основные тенденции президентской кампании в Украине". В ходе пресс-конференции будут представлены результаты социологических данных, проведённых по заказу Фонда "Украинская политика" (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.