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13:30 18.02.2019

Трансляция пресс-конференции руководителя Фонда "Украинская политика" Константина Бондаренко на тему "Основные тенденции президентской кампании в Украине".

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В понедельник, 18 февраля, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция руководителя Фонда "Украинская политика" Константина Бондаренко на тему "Основные тенденции президентской кампании в Украине". В ходе пресс-конференции будут представлены результаты социологических данных, проведённых по заказу Фонда "Украинская политика" (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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