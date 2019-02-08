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10:30 08.02.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Трансатлантика-4 и Антарктида под парусом. Украинцы Александр и Ольга Солярчук"

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В пятницу, 8 февраля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Трансатлантика-4 и Антарктида под парусом. Украинцы Александр и Ольга Солярчук". Участники: путешественник, капитан, предприниматель Александр Солярчук; путешественник, дизайнер украшений Ольга Солярчук; учредитель FGK Financial Group Сергей Позняк (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (067) 555-14-02 (Александр Солярчук).

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