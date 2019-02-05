Трансляция пресс-конференции на тему "Долги за газ: в каких регионах сложилась критическая ситуация и как изменилось количество субсидиантов и размер субсидий за год?"

Во вторник, 5 февраля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Долги за газ: в каких регионах сложилась критическая ситуация и как изменилось количество субсидиантов и размер субсидий за год?". Участники: директор ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Татьяна Соболь, директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинец, директор ООО "Харьковгаз Сбыт" Павел Тиндик, директор ООО "Николаевгаз Сбыт" Наталья Левченко (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (097) 900-92-09.