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10:00 05.02.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Долги за газ: в каких регионах сложилась критическая ситуация и как изменилось количество субсидиантов и размер субсидий за год?"

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Во вторник, 5 февраля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Долги за газ: в каких регионах сложилась критическая ситуация и как изменилось количество субсидиантов и размер субсидий за год?". Участники: директор ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Татьяна Соболь, директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинец, директор ООО "Харьковгаз Сбыт" Павел Тиндик, директор ООО "Николаевгаз Сбыт" Наталья Левченко (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (097) 900-92-09.

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