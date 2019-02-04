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10:00 04.02.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Голодовка Тимофея Нагорного, как последний шаг против политического преследования"

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В понедельник, 4 февраля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Голодовка Тимофея Нагорного, как последний шаг против политического преследования". Участники: председатель совета ОО "Пліч-о-Пліч" Сергей Раманов, адвокат Т.Нагорного по ЕСПЧ Валерия Лутковская, адвокат Т.Нагорного Евгений Сладко, Олимпийский чемпион Богдан Макуц, дочь Т.Нагорного Кристина Исмаилова (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (067) 466-71-79, (066) 696-29-99.

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