Трансляция пресс-конференции на тему "Голодовка Тимофея Нагорного, как последний шаг против политического преследования"

В понедельник, 4 февраля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Голодовка Тимофея Нагорного, как последний шаг против политического преследования". Участники: председатель совета ОО "Пліч-о-Пліч" Сергей Раманов, адвокат Т.Нагорного по ЕСПЧ Валерия Лутковская, адвокат Т.Нагорного Евгений Сладко, Олимпийский чемпион Богдан Макуц, дочь Т.Нагорного Кристина Исмаилова (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (067) 466-71-79, (066) 696-29-99.