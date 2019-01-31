Трансляция пресс-конференции на тему "Мамы идут в тюрьму за жизнь своих детей"

В четверг, 31 января, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Мамы идут в тюрьму за жизнь своих детей". Участники: мамы больных первичным иммунодефицитом детей Елена Степаненко, Елена Похтель, Наталья Устрашкина и исполнительный директор фонда "Пациенты Украины" Инна Иваненко (ул. Рейтарская д. 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (095) 934-62-41, olga.p@patients.org.ua.