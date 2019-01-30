Трансляция пресс-конференции кандидата в президенты Украины Игоря Шевченко

В среду, 30 января, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-брифинг кандидата в президенты Игоря Шевченко на тему "Синие шапки из Давоса: почему, зачем, и главное - что дальше?", на котором будет объявлено о начале "национального движения синих шапок", цели и задачи которого будут раскрыты во время брифинга. Участник - кандидат в президенты Игорь Шевченко (ул. Рейтарская д. 8/5-А). Дополнительная информация по тел. (093) 966-75-95 или по электронной почте maria.bobzhenko@gmail.com