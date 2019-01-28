Трансляция пресс-конференции на тему "Алексей Левин (Москаленко) и дело Екатерины Гандзюк: какое отношение А.Левин имеет к делу К.Гандзюк?"

Во вторник, 29 января, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференции с участием адвоката Михаила Величко на тему "Алексей Левин (Москаленко) и дело Екатерины Гандзюк: какое отношение А.Левин имеет к делу К.Гандзюк?" (ул. Рейтарская, 8/5А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (050) 396-22-21.