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16:14 28.01.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Алексей Левин (Москаленко) и дело Екатерины Гандзюк: какое отношение А.Левин имеет к делу К.Гандзюк?"

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Во вторник, 29 января, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференции с участием адвоката Михаила Величко на тему "Алексей Левин (Москаленко) и дело Екатерины Гандзюк: какое отношение А.Левин имеет к делу К.Гандзюк?" (ул. Рейтарская, 8/5А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (050) 396-22-21.

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