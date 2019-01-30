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10:28 30.01.2019

Трансляция пресс-конференции оргкомитета Украинского дома в Давосе

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В среду, 30 января, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется итоговая пресс-конференция оргкомитета Украинского дома в Давосе. Участники: исполнительный директор Украинской ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA) Ольга Афанасьева, директор департамента национальных программ Фонда Виктора Пинчука Светлана Гриценко, президент и СЕО Western NIS Enterprise Fund Ярослава Джонсон, партнер-основатель и CEO Horizon Capital Елена Кошарная, исполнительный директор Украинского дома в Давосе Алекса Чопивская (ул. Рейтарская, 8/5А). Аккредитация журналистов обязательна по тел. (067) 405-69-49, (095) 166-01-61 или по электронной почте lera@slova.agency, olia@slova.agency

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