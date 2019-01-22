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15:59 22.01.2019

В Сети появился новый трейлер второго сезона сериала "Американские боги"

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Трейлер второго сезона сериала "Американские боги", основанного на одноименном романе Нила Геймана, был опубликован на телеканале Starz.

Главный герой, человек по имени Тень Мун, выходит из тюрьмы и мечтает только об одном — жить спокойной жизнью со своей женой. За день до освобождения он узнает о ее гибели. По пути на похороны Тень встречает Мистера Среду, который предлагает ему работу и вовлекает в войну между "Старыми" и "Новыми" богами.

Во втором сезоне конфликт богов продолжится. Зрителю покажут историю американских богов – как прибыли в Америку "Старые" боги вместе с людьми, построившими для них храмы, и "Новых" богов, жаждущих власти.

Премьера первого сезона состоялась 30 апреля 2017 года. В главных ролях снялись Рики Уиттл (Тень Муна) и Иэн Макшейн (Мистер Среда).

По окончанию сезона из-за разногласий по бюджету проект покинули Брайан Фуллер и Майкл Грин, позже еще две актрисы – Джиллиан Андерсон и Кристин Ченовет. Производство несколько раз останавливалось и оказывалось под угрозой. На место прежних шоураннеров пришел сценарист "Ганнибала" Джесси Александр.

Датой премьеры второго сезона "Американских богов" назначено 10 марта.

Теги: #премьера #сериал #кино
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