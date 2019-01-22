В Сети появился новый трейлер второго сезона сериала "Американские боги"
Трейлер второго сезона сериала "Американские боги", основанного на одноименном романе Нила Геймана, был опубликован на телеканале Starz.
Главный герой, человек по имени Тень Мун, выходит из тюрьмы и мечтает только об одном — жить спокойной жизнью со своей женой. За день до освобождения он узнает о ее гибели. По пути на похороны Тень встречает Мистера Среду, который предлагает ему работу и вовлекает в войну между "Старыми" и "Новыми" богами.
Во втором сезоне конфликт богов продолжится. Зрителю покажут историю американских богов – как прибыли в Америку "Старые" боги вместе с людьми, построившими для них храмы, и "Новых" богов, жаждущих власти.
Премьера первого сезона состоялась 30 апреля 2017 года. В главных ролях снялись Рики Уиттл (Тень Муна) и Иэн Макшейн (Мистер Среда).
По окончанию сезона из-за разногласий по бюджету проект покинули Брайан Фуллер и Майкл Грин, позже еще две актрисы – Джиллиан Андерсон и Кристин Ченовет. Производство несколько раз останавливалось и оказывалось под угрозой. На место прежних шоураннеров пришел сценарист "Ганнибала" Джесси Александр.
Датой премьеры второго сезона "Американских богов" назначено 10 марта.