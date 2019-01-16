Видео

11:30 16.01.2019

Трансляция пресс-конференции по поводу выпуска специализированных методических пособий для детей с особыми потребностями

1 мин читать

В среду, 16 января, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция о выпуске специализированных методических пособий для детей с особыми потребностями совместно со школой "Мозаика", ОО "Особый мир" и компании "Асино". Участники: народный депутат Украины Юрий Мирошниченко; детский психиатр, к.м.н., заведующий отделением психических расстройств детей и подростков Украинского НИИ социальной и судебной психиатрии и наркологии (Киев) Игорь Марценковский; начальник отдела специального образования департамента общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Татьяна Симоненко; автор методических пособий Александра Лозовая; соучредитель ОО "Особый мир" Наталья Яценюк; генеральный директор компании ООО "Асино Украина" Евгений Заика, руководитель медицинского отдела ООО "Асино Украина" Юлия Сульская. Модератор - основатель школы для детей с особыми потребностями "Мозаика", сооснователь инклюзивных классов Ксения Карбовская (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (050) 415-52-63, pr_ua@acino.swiss, (096) 591-57-48, karbovskaya.o@gmail.com (Ксения Карбовская).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Трансляция пресс-конференции на тему "Кто и почему делит компанию "Мейсон Энтертеймент"?"

Нардеп Мураев пытается через суд отменить постановление ЦИК о ликвидации заграничных избирательных участков в РФ

Пресс-конференция на тему "Политическая ситуация и электоральные ориентации населения Украины: динамика и прогнозы"

В сети появилось видео обрушение моста в Москве

Информация о ликвидации ОНМедУ оказалась фейком

Трансляция пресс-конференции на тему "Пытки, побои, подкуп свидетелей: методы работы военной прокуратуры"

Трансляция пресс-конференции на тему "Спецпроект "Портреты регионов": итоги, сводные данные, сравнительный анализ между областями"

Трансляция пресс-конференции на тему "Новый курс на оцифровку экономики и токенизацию земли, который приведет Украину к экономическому прорыву"

Трансляция пресс-конференции на тему "Политические итоги года накануне завершения военного положения и старта выборов президента

Трансляция пресс-конференции на тему "Война против украинских аграриев: кому выгодно блокирование импорта удобрений?"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА