Трансляция пресс-конференции по поводу выпуска специализированных методических пособий для детей с особыми потребностями

В среду, 16 января, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция о выпуске специализированных методических пособий для детей с особыми потребностями совместно со школой "Мозаика", ОО "Особый мир" и компании "Асино". Участники: народный депутат Украины Юрий Мирошниченко; детский психиатр, к.м.н., заведующий отделением психических расстройств детей и подростков Украинского НИИ социальной и судебной психиатрии и наркологии (Киев) Игорь Марценковский; начальник отдела специального образования департамента общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Татьяна Симоненко; автор методических пособий Александра Лозовая; соучредитель ОО "Особый мир" Наталья Яценюк; генеральный директор компании ООО "Асино Украина" Евгений Заика, руководитель медицинского отдела ООО "Асино Украина" Юлия Сульская. Модератор - основатель школы для детей с особыми потребностями "Мозаика", сооснователь инклюзивных классов Ксения Карбовская (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (050) 415-52-63, pr_ua@acino.swiss, (096) 591-57-48, karbovskaya.o@gmail.com (Ксения Карбовская).