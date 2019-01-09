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15:30 09.01.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Кто и почему делит компанию "Мейсон Энтертеймент"?"

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В среду, 9 января, в 16.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция "Кто и почему делит компанию "Мейсон Энтертеймент"?". Спикеры: предыдущий владелец 25% компании "Мейсон Энтертеймент", бывший участник группы "DZIDZIO" Олег Турко, бизнесмен, новый владелец 25% компании Михаил Мишков, адвокаты (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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