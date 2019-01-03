Видео

11:30 03.01.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Политическая ситуация и электоральные ориентации населения Украины: динамика и прогнозы"

1 мин читать

В четверг, 3 января, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Политическая ситуация и электоральные ориентации населения Украины: динамика и прогнозы" по результатам исследования, проведенного с 16 по 22 декабря 2018 года в 24-х областях Украины и г. Киеве методом получения индивидуального интервью по месту жительства респондента "с глазу на глаз". Участники: председатель правления Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко Ольга Балакирева, директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительна информация по тел. (050) 310-31-47, (068) 124-69-70, bon.smc@gmail.com, bon@ief.org.ua, dmitruk_d@ukr.net, http://www.uisr.org.ua.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

В сети появилось видео обрушение моста в Москве

Информация о ликвидации ОНМедУ оказалась фейком

Трансляция пресс-конференции на тему "Пытки, побои, подкуп свидетелей: методы работы военной прокуратуры"

Трансляция пресс-конференции на тему "Спецпроект "Портреты регионов": итоги, сводные данные, сравнительный анализ между областями"

Трансляция пресс-конференции на тему "Новый курс на оцифровку экономики и токенизацию земли, который приведет Украину к экономическому прорыву"

Трансляция пресс-конференции на тему "Политические итоги года накануне завершения военного положения и старта выборов президента

Трансляция пресс-конференции на тему "Война против украинских аграриев: кому выгодно блокирование импорта удобрений?"

В Раде подрались нардепы Шуфрич и Береза

Трансляция пресс-конференции на тему "Я имею право выбирать"

Более 3 млн семей получат в почтовые ящики "Счета от государства", из которых узнают, сколько стоит "бесплатная" медицина, образование и зарплата чиновников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА