Информация о ликвидации ОНМедУ оказалась фейком

Появившаяся в СМИ информация о ликвидации Одесского национального медицинского университета не соответствует действительности. Об этом свидетельствует видеозапись заседания Кабинета Министров Украины.

Начиная с 26-ой минуты премьер-министр Владимир Гройсман перечисляет пункты повестки дня, которые решено отправить на доработку. Среди них и пункт 5.40, которым предлагалось объединить ОНМедУ с Крымским университетом им. Георгиевского и создать на их базе новый вуз — Национальный одесский медицинский университет. При этом в МОЗ не уточняют, сколько людей будут уволены в результате реорганизации.

В ОНМедУ заявили, что вуз продолжает работать в штатном режиме и призвали журналистов тщательнее проверять информацию перед публикацией.

Последние полгода длится конфликт между МОЗ и университетом. В сентябре МОЗ назначил и.о. ректора ОНМедУ экс-замминистра здравоохранения Владлену Дубинину. Окружной административный суд Киева признал указ незаконными — министерство, будучи управляющим органом, не имеет права назначать ректоров вузов, они избираются трудовыми коллективами. Ученый совет ОНМедУ на заседании избрал и.о. ректора Юрия Сухина. В середине декабря он приступил к работе. МОЗ назвал действия коллектива университета рейдерским захватом.