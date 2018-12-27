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10:30 27.12.2018

Трансляция пресс-конференции на тему "Пытки, побои, подкуп свидетелей: методы работы военной прокуратуры"

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В четверг, 27 декабря, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Пытки, побои, подкуп свидетелей: методы работы военной прокуратуры".

Участники: журналист Василий Крутчак, блогер Александр Барабошко (ул. Рейтарская, 8/5-А).

Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительна информация по электронной почте newapplekrus@gmail.com

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