Трансляция пресс-конференции на тему "Пытки, побои, подкуп свидетелей: методы работы военной прокуратуры"

В четверг, 27 декабря, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Пытки, побои, подкуп свидетелей: методы работы военной прокуратуры".

Участники: журналист Василий Крутчак, блогер Александр Барабошко (ул. Рейтарская, 8/5-А).

Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительна информация по электронной почте newapplekrus@gmail.com