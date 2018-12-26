Трансляция пресс-конференции на тему "Спецпроект "Портреты регионов": итоги, сводные данные, сравнительный анализ между областями"

В среду, 26 декабря, в 13.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Спецпроект "Портреты регионов": итоги, сводные данные, сравнительный анализ между областями".

Участники: руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, заместитель директора Социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив, генеральный директор агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко (ул. Рейтарская, 8/5-А).

Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительна информация по тел. (044) 254-36-93, (044) 254-36-94, www.ratinggroup.ua.