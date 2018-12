Трансляция пресс-конференции на тему "Новый курс на оцифровку экономики и токенизацию земли, который приведет Украину к экономическому прорыву"

В среду, 26 декабря, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Новый курс на оцифровку экономики и токенизацию земли, который приведет Украину к экономическому прорыву". Курс и его механизмы представят участники международного проекта "Digital Pulse of the Land", целью которого является создание блокчейн-кооперативной онлайн платформы. Участники: СЕО "Suntri" (Лондон) Эдвард Жаловага, СЕО, генеральный директор представительства "Digital Pulse of the Land" (Украина) Роман Назаров, Advisor "DPL" (Украина) Игорь Тиньков, CBO (Chief Business Officer), "Hola firm" (Madagaskar) Сергей Карабович (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (066) 754-41-29, nataliiya.pavlova@gmail.com