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10:00 21.12.2018

Трансляция пресс-конференции на тему "Война против украинских аграриев: кому выгодно блокирование импорта удобрений?"

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В пятницу, 21 декабря, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Война против украинских аграриев: кому выгодно блокирование импорта удобрений?". Участники: председатель ОС "Всеукраинская аграрная рада" Андрей Дикун, заместитель председателя ОС "Всеукраинская аграрная рада" Михаил Соколов, председатель ОС "Аграрный союз Украины" Геннадий Новиков, генеральный директор ВОО "Украинская аграрная конфедерация" Павел Коваль, председатель комитета материального обеспечения фермеров Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Слободяник, председатель ОС "Союз агрохимиков Украины" Сергей Рубан, представители компаний-импортеров. (ул. Рейтарская, 8 / 5а). Аккредитация журналистов по тел. (093) 105-96-12 (Надежда Бурбела).

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