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12:30 12.12.2018

Трансляция пресс-конференции Атлантического совета и Фонда Виктора Пинчука, посвященной запуску Рабочей группы для предотвращения внешнего вмешательства в украинские выборы

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В среду, 12 декабря, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция Атлантического совета и Фонда Виктора Пинчука, посвященная запуску Рабочей группы для предотвращения внешнего вмешательства в украинские выборы. Участники: директор Атлантического совета, посол Джон Хербст; директор Национальных программ Фонда Виктора Пинчука Светлана Гриценко; руководитель группы, старший научный сотрудник Атлантического совета Дэвид Дж. Крамер; старший стратег и руководитель группы по кибер-безопасности Атлантического совета Лаура Галанте; руководитель группы по дезинформации, старший научный сотрудник, Атлантического совета Якуб Каленский; руководитель группы по вопросам военной безопасности, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация обязательна по ссылке https://pinchukfund.org/ru/media/accreditation/18672/. Дополнительная информация по тел. (044) 494-11-48.

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