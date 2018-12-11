Владелец Taryan Group обратился к президенту с просьбой остановить шантаж со стороны СБУ и Минкульта

Владелец компании Taryan Group Артур Мхитарян заявил в видеообращении на своей странице в Facebook, что его шантажирует СБУ и требует квартиры взамен на решение вопросов с Министерством культуры. По его словам, цена вопроса — $1 млн.

«Появляются «разные люди» от СБУ и за большие деньги, с угрозами закрыть стройку, предлагают «решить» этот вопрос. Цена — 1 миллион долларов или квартиры в нашем доме. А чтобы мы не долго думали над «предложением от которого нельзя отказаться», СБУ использует грязные PR-технологии. Из всего этого потока неправдивых сообщений напрашивается вывод, что цель подобных грязных пиар-технологий является остановка продаж. Отпугивая клиентов, чтобы загнать меня и мою компанию в нужный СБУ угол», — рассказывает основатель компании Taryan Group Артур Мхитарян.

https://www.facebook.com/an.mkhitaryan/videos/1203822343120324/?__xts__[0]=68.ARBYow2aAdGH_aoJeobp_8Js2lyRAr3jVQAXI7MI4rIWZmmNfaLpAs5Ju_68PhxNia8H129WPcVAtNpJ3ZbI8Y4L3sr8uO9eiQh2HtfaJ9wyQVfFJDd2uQG1TVpJMRwUbjKf-UZkv8g48ZLzcHUSQJlS0mTEyzCUIKeBpcxKCrHXX_gVnVvLypO9bnjksvOj0qBi1lZPhNX7_YZs_eH4I72GkQ&__tn__=-R

По его словам, за последние два года, искусственно созданы барьеры для получения согласований в Министерстве культуры и организована коррупционная «кормушка».

«Министерство культуры саботирует выдачу согласований нескольким десяткам строительных и девелоперских компаний. Если проанализировать выданные бумаги — такие ограничения касаются далеко не всех! «Да» — получают в основном застройщики, связанные с бывшими и нынешними чиновниками», — добавил предприниматель.

Артур Мхитарян утверждает, что строит дом на территории бывшего завода и участок не относится к землям историко-культурного наследия, что подтверждает и сам Минкульт, и Институт археологии Национальной Академии Наук Украины. "Но в это же время Генпрокуратура и следователи СБУ открывают уголовные дела о якобы отсутствии согласований Минкульта".

«На множество компаний, в том числе и мою, завели такие уголовные дела с превышением полномочий и нарушением подследственности! Неужели в момент, когда в Украине военное положение, СБУ нечем заняться, чем шантажировать частный бизнес и требовать квартиры за решение вопросов?», — говорит Артур Мхитарян.

Девелопер обратился к Президенту и попросил разобраться с данной ситуацией.

Как сообщало ZN.UA, в сентябре генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что взятки в сфере строительства со времен Януковича выросли в четыре раза. Также недавно генпрокурор подтвердил, что готов задерживать не только «решал», но и их заказчиков. "Еще раз подтверждаю обещание, данное на совещании в Минрегионстрое строителям: заявления о взяточничестве будут эффективно отрабатываться. До наручников для тех, кто требует деньги. В случае подтверждения связей "решал" — задержим и должностных лиц", — написал Луценко у себя на странице в ФБ.

Справка:Инвестиционно-девелоперская компания TARYAN Group была создана Артуром Мхитаряном в 2011 году во время учебы на Executive MBA в NOVA Southeastern University во Флориде. Первым проектом компания стал лайфстайл клуб TSARSKY. За последние 2 года компания построила два жилых проекта: дом с первым в Украине парком на крыше Royal Tower и дом с первым в Украине бассейном, фитнесом и рестораном на крыше Jack House. Сейчас Taryan Group строит в центре Киева необычный жилой комплекс Taryan Towers с тремя концептуальными крышами, двухэтажными стеклянными мостами и прогулочной дорожкой на высоте 100 метров. Артур Мхитарян активно пропагандирует предпринимательство, выступая на различных форумах и конференциях. Входит в рейтинги различных СМИ, как лучший топ-менеджер строительной отрасли. Ментор нескольких деловых клубов. Глава строительного комитета СУП (Спілки українських підприємців).