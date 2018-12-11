Трансляция пресс-конференции на тему "Актуальные общественно-политические настроения граждан Украины"

Во вторник, 11 декабря, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Актуальные общественно-политические настроения граждан Украины" по результатам всеукраинского репрезентативного опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии 23 ноября - 3 декабря 2018 года, с участием заместителя директора КМИС Антона Грушецкого (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.