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12:00 10.12.2018

Трансляция пресс-конференции на тему "Выборы 2019: объединение как единственный путь для Украины"

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В понедельник, 10 декабря, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Выборы 2019: объединение как единственный путь для Украины". Участники: лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, лидер общественного объединения "Хвыля" Виктор Чумак (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (050) 635-47-15 (Мария), (066) 385-44-99 (Виктория).

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