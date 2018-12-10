Трансляция пресс-конференции на тему "Выборы 2019: объединение как единственный путь для Украины"

В понедельник, 10 декабря, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Выборы 2019: объединение как единственный путь для Украины". Участники: лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, лидер общественного объединения "Хвыля" Виктор Чумак (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (050) 635-47-15 (Мария), (066) 385-44-99 (Виктория).