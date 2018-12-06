Трансляция пресс-конференции на тему "Хельсинская группа 2.0"

В четверг, 6 декабря, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Хельсинская группа 2.0". Участники: от Института стратегических исследований "Новая Украина" - Андрей Ермолаев; эксперт аналитической группы KievStratPro, к.ф.н. Андрей Бузаров; глава аналитического центра "Институт региональной политики", соучредитель гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес; заместитель директора Института стратегических исследований "Новая Украина" Святослав Денисенко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.