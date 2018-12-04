Трансляция пресс-конференции на тему "Сколько бюджет Украины теряет без верховенства права?"

Во вторник, 4 декабря, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Сколько бюджет Украины теряет без верховенства права?". Участники: эксперты Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, Мария Репко, Дмитрий Яблоновский, Оксана Затворницкая (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов обязательна до 10:00 4 декабря по электронной почте office@ces.org.ua, тел. (066)450-54-66 (Валерия Селезенева).