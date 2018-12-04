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10:30 04.12.2018

Трансляция пресс-конференции на тему "Итоги 2018 года в сегментах офисной, торговой, гостиничной недвижимости г. Киева и прогнозы на 2019 год"

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Во вторник, 4 декабря, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Итоги 2018 года в сегментах офисной, торговой, гостиничной недвижимости г. Киева и прогнозы на 2019 год", во время которой эксперты международной компании Colliers International (Украина) представят основные индикаторы рынков офисной, торговой, гостиничной недвижимости за 2018 год и обсудят прогнозы развития в 2019 год. Участники: управляющий директор Colliers International (Украина) Александр Носаченко; директор департамента оценки и консалтинга Colliers International (Украина) Наталья Чистякова; независимый эксперт в сфере торговой недвижимости Игорь Заболоцкий (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по электронной почте Julia.Usachova@colliers.com, тел. (067) 548-11-33.

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