Видео

14:30 03.12.2018

Трансляция пресс-конференции на тему "Франшиза "Система партнерских продаж" как инструмент кардинальных изменений рынка недвижимости Украины"

1 мин читать

В понедельник, 3 декабря, в 15.00 пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Франшиза "Система партнерских продаж" как инструмент кардинальных изменений рынка недвижимости Украины". Участники: старший партнер портала "Est.ua!", создатель франшизы Иван Змейчук; младший партнер, руководитель отдела продаж консалтинговой компании "Franchising Full Cycle" Максим Семчук (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (063) 243-99-46 или по адресу: ms@ffc.expert.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Трансляция пресс-конференции на тему "Налаживание сотрудничества новосозданного Министерства ветеранов с ветеранским движением"

Трансляция пресс-конференции на тему "43 недобропорядочных в Высший антикоррупционный суд"

Украинцы сняли клип о буллинге ЛГБТ-детей в Беларуси

Трансляция пресс-конференции на тему "Иностранные негосударственные фонды в Украине: направления и масштабы деятельности"

В Киеве здание ТРЦ Ocean Plaza обложили шинами (видео)

Трансляция пресс-конференции на тему "Украинская политика - традиционная турбулентность в ноябре"

Трансляция пресс-конференции на тему "Права человека в оккупированном Крыму. Взгляд из ФРГ"

МВД Украины получило доступ к видео провокации -тарана российского пограничного корабля - Аваков

Трансляция пресс-конференции на тему "Электоральные тенденции в Украине на первую половину ноября 2018 года"

Трансляция пресс-конференции на тему "Презентация пособия "Как громаде создать Центр предоставления административных услуг с нуля"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА