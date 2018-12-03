Трансляция пресс-конференции на тему "Франшиза "Система партнерских продаж" как инструмент кардинальных изменений рынка недвижимости Украины"

В понедельник, 3 декабря, в 15.00 пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Франшиза "Система партнерских продаж" как инструмент кардинальных изменений рынка недвижимости Украины". Участники: старший партнер портала "Est.ua!", создатель франшизы Иван Змейчук; младший партнер, руководитель отдела продаж консалтинговой компании "Franchising Full Cycle" Максим Семчук (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (063) 243-99-46 или по адресу: ms@ffc.expert.