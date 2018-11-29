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09:24 29.11.2018

Трансляция пресс-конференции на тему "43 недобропорядочных в Высший антикоррупционный суд"

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В четверг, 29 ноября, в 10.00 в пресс-центре Интерфакс-Украина начнется пресс-конференция на тему "43 недобропорядочных в Высший антикоррупционный суд", во время которой движение "ЧЕСТНО" в рамках кампании "ЧЕСТНО. Фильтруй суд!" представит результаты анализа всех 156 кандидатов в Высший антикоррупционный суд. Участники: старший аналитик кампании "ЧЕСТНО. Фильтруй суд!" Иван Пятак; руководитель отдела коммуникации и адвокации Центра демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ) Лилия Дроздик; менеджер проектов кампании "ЧЕСТНО. Фильтруй суд!" Людмила Слива (ул. Рейтарская 8/5А). Аккредитация журналистов обязательна по электронной почте i.kupchynska@cedem.org.ua, (099)642-86-98 (Ирина Купчинская).

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