Трансляция пресс-конференции на тему "Налаживание сотрудничества новосозданного Министерства ветеранов с ветеранским движением"

В четверг, 29 ноября, в 11.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция представителей ветеранского движения участников российско-украинской войны на тему "Налаживание сотрудничества новосозданного Министерства ветеранов с ветеранским движением". Участники: председатель Совета ветеранов Антитеррористической операции при КГГА Игорь Мари, представитель общественной организации "Киевский городской союз ветеранов АТО" Антон Колумбет, представитель общественной организации "Мастерс движение Украины" Евгений Турчак, представитель "Ветеранского Братства" Дмитрий Шатровский, представитель Ассоциации участников и инвалидов антитеррористической операции Александр Терещенко, представитель общественной организации "Союз инвалидов войны и ветеранов АТО Хмельницкой" Владимир Шрубковский, представитель Ивано-Франковской областной ассоциации участников и ветеранов АТО Тарас Шпук; представитель Ассоциации участников и инвалидов антитеррористической операции Илья Шполянский (ул. Рейтарская, 8/5А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.