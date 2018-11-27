Трансляция пресс-конференции на тему "Иностранные негосударственные фонды в Украине: направления и масштабы деятельности"

В среду, 28 ноября, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется презентация аналитического доклада "Иностранные негосударственные фонды в Украине: направления и масштабы деятельности", подготовленного Институтом экономических исследований и политических консультаций. Участники: председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский, старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Виталий Кравчук, научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Евгений Ангел (ул. Рейтарская 8/5А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (044) 278-63-42 или institute@ier.kiev.ua.