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16:18 27.11.2018

Трансляция пресс-конференции на тему "Иностранные негосударственные фонды в Украине: направления и масштабы деятельности"

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В среду, 28 ноября, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется презентация аналитического доклада "Иностранные негосударственные фонды в Украине: направления и масштабы деятельности", подготовленного Институтом экономических исследований и политических консультаций. Участники: председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский, старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Виталий Кравчук, научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Евгений Ангел (ул. Рейтарская 8/5А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (044) 278-63-42 или institute@ier.kiev.ua.

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