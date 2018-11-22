Трансляция пресс-конференции на тему "Презентация пособия "Как громаде создать Центр предоставления административных услуг с нуля"

(изменения в участниках)

В четверг, 22 ноября, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Презентация пособия "Как создать ЦПАУ с нуля в объединенной территориальной громаде - опыт институционального создания ЦПАУ Программы "U-LEAD с Европой". Участники: вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко; координатор сектора по децентрализации Представительства ЕС в Украине Фредерик Коэн; первый секретарь Посольства Швеции, программный директор "U-LEAD с Европой" от Sida Камеран Худур; руководитель направления по улучшению качества предоставления админуслуг "U-LEAD с Европой" Сусанна Делланс; эксперт направления по улучшению качества предоставления админуслуг "U-LEAD с Европой" Виктор Тимощук; председатель Кочубеевской ОТГ Иван Дударь. Ожидается участие представителей Секретариата Кабинета министров Украины, Министерства экономического развития и торговли Украины (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (093) 077-01-52 (Тамара Береш).