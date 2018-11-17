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11:30 17.11.2018

Трансляция пресс-конференции на тему "Итоги гуманитарной инициативы Папы Римского Франциска "Папа для Украины": какую помощь получили пострадавшие в результате боевых действий?"

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В субботу, 17 ноября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Итоги гуманитарной инициативы Папы Римского Франциска "Папа для Украины": какую помощь получили пострадавшие в результате боевых действий?". Участники: кардинал Питер Тарксон, Префект ватиканского Дикастерия интерального развития человека, Ватикан; Монсеньор Сегундо Техадо Муньоза, Подсекретар ватиканского Дикастерия интерального развития человека, Ватикан; архиепископ Клаудио Гуджеротти, Апостольский Нунций в Украине; епископ Эдуард Кава, епископ-помощник Львовской архидиецезии; епископ Ян Собило, епископ-помощник Харьковско-Запорожской диецезии (ул. Рейтарская 8/5А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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