Трансляция пресс-конференции на тему "Коррупция в украинском футболе"

В понедельник, 12 ноября, в 15.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Коррупция в украинском футболе". Участники: спортивный журналист, главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков; адвокат, кандидат юридических наук, представитель ОО "Инициативы Будущего" Олег Скупинский (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (068) 794-50-67 или по адресу: kramarenko.olena@bigmir.net