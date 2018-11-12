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14:56 12.11.2018

Трансляция пресс-конференции на тему "Коррупция в украинском футболе"

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В понедельник, 12 ноября, в 15.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Коррупция в украинском футболе". Участники: спортивный журналист, главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков; адвокат, кандидат юридических наук, представитель ОО "Инициативы Будущего" Олег Скупинский (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (068) 794-50-67 или по адресу: kramarenko.olena@bigmir.net

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